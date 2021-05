Letní kino před Crossem - Samotáři

Letní kino před Crossem je zde. Tentokrát s filmem Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech:

Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky přichází v obnovené premiéře po 20 letech od svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi. Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na konci devadesátých let ve velkém městě pokouší praktikovat cosi, čemu se dříve říkalo milostný vztah.