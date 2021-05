Dešťová hůl

Kdo je dneska indián? Ten, kterej na ničem nelpí? Ten, kterej jezdí na motórce? Ten, kterej má s Terezou docela hezkej život? Ten, kterej se žádný ráno neprobudí jako někdo jinej? / několikerá cesta z Budějovic do Lešic a zpět ve stopě stejnojmenného románu Jiřího Hájíčka

Indiáni si nedovedli představit půdu jako majetek, kterej si můžou vohradit nebo kterej můžou prodat. Chápali svoje loviště jako něco, co jim vyšší moc svěřila do správy. Jak můžeme prodat něco, co nám nepatří, ptali se, když po nich běloši chtěli podepsat smlouvy o prodeji.

"Bohuno, prosimtě, co myslíš: jako kdo je dneska indián?"