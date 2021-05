Hatari, v překladu Nepřítel, se zrodili v Reykjavíku roku 2015. Klemens Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldsson a maskovaný bubeník Einar Hrafn Stefánsson si dali za cíl odhalovat přetvářku ve společnosti, kontroverzní stylizace pobouřila nejednoho posluchače, ale také triu vynesla vítězství v kategorii Best Live Performance cen Grapevine Music Awards nebo Performer of the Year na Icelandic Music Awards.