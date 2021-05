Cirkopolis léto

Pojďte ven. Pojďte na živé divadlo!

Cirkopolis bude letos už podruhé! Venku, v Kasárnách Karlín, na 5 stageích!

Speciální letní outdoorová edice Cirkopolis probudí kulturou utichlé město a pod širým nebem vás nakrmí živým cirkusem s přesahem do současného tance, fyzického a vizuálního divadla.

Přivítá hned dva zahraniční soubory, španělský cirkusový tandem Kolektiv Lapso Cirk a punkovou žonglérskou show belgického souboru Cie Scratch. A pak už si neoddychnete od českých souborů a outdoorových premiér. Čeká vás klaunská premiéra souboru tYhle, performerky Holektiv a Cirkus TeTy, žonglování bude zastoupeno česko-skotským duem Balancealots a Filipem Zahradnickým, který poprvé odehraje novinku Collection of Sceptical Pleasures před diváky. Akrobatka Eliška Brtnická se na vás podívá skrz Fish Eye.

Vstupné je zdarma.

PROGRAM

7. a 8. 6. | 20:00 Kolektiv Lapso Cirk – OVVIO (SP)

7. a 8. 6. | 21:00 Filip Zahradnický – Collection of Sceptical Pleasures (CZ)

7. a 8. 6. | 19:00 Balancealots - Link the Click (CZ/UK)

8. a 9. 6. | 18:00 Cirkus TeTy - Narušení (CZ)

9. a 10. 6. | 20:00 Cie Scratch - Mousse (Be)

9. a 10. 6. | 21:00 Holektiv - Vrány (CZ)

10. a 11. 6. | 18:00 tYhle - Suitcaseboarding (CZ)

10. a 11. 6. | 19:00 Eliška Brtnická - Fish Eye (CZ)

Festival pořádá CIRQUEON ‒ Centrum pro nový cirkus a Art Frame Palác Akropolis. Je podpořen víceletým grantem Hlavního města Prahy v hodnotě 495 000 Kč pro rok 2021 a Ministerstvem kultury.