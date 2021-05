„Vy stejně římskej humor nechápete.“

Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí.

Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny naší civilizace?

DÉLKA INSCENACE

85 minut bez přestávky

OBSAZENÍ

Octavianus, Usir / Jakub Žáček

Kleopatra / Anežka Kubátová

Duše v podsvětí, Kněží / Dita Kaplanová, Kateřina Císařová

Caesar / Vojtěch Vondráček

Marcus Antonius / Václav Vašák

Ptolemaios XIII. / Hanuš Kroupa