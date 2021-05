Unikátní tropický skleník Fata Morgana v Troji opět otevírá

Botanická zahrada hl. m. Prahy přináší svým příznivcům skvělé zprávy. Kromě venkovních expozic, které jsou přístupné už od dubna, se opět pro veřejnost otevírají vnitřní expozice a s nimi i tropický skleník Fata Morgana, který patří mezi evropské unikáty. Návštěvníci se tak zase mohou těšit na procházku tropickým rájem. Během období, kdy skleníky byly nepřístupné, prošly expozice řadou změn. Největší nastala v expozici tropické flóry Jižní Ameriky, kde staré a rozpadající se dřevěné kmeny byly nahrazeny padlými kmeny vytvarovanými z betonu. Na nich už se začínají rozrůstat vzdušné zahrádky z bromélií, kapradin, anturií, orchidejí a dalších rostlin. Fata Morgana si pro návštěvníky nachystala i kvetoucí překvapení. Lidé se do skleníku dostanou zcela novým vstupním areálem, ve kterém bude v brzké době otevřena i restaurace. V jeden okamžik může Fatu Morganu navštívit 100 osob. K prohlídce zvou i další vnitřní expozice botanické zahrady, tedy Svět sukulentů nebo skleníček Emei Shan, který představuje flóru Číny.

Nové vzdušné zahrádky ve Fata Morganě

Ve skleníku Fata Morgana během uzavření proběhlo několik rekonstrukcí expozic jak pro zpříjemnění pobytu návštěvníkům, tak pro usnadnění práce zaměstnancům. Největší změna nastala v expozici tropické flóry Jižní Ameriky, kde staré a rozpadající se dřevěné kmeny byly nahrazeny padléými kmeny vytvarovanými z betonu. Na nich už se začínají rozrůstat vzdušné zahrádky z bromélií, kapradin, anturií, orchidejí a dalších typických rostlin. Nejcennějším druhem je jediný epifytně rostoucí druh cykasu Zamia pseudoparasitica. Je to vzácná rostlina, která v přírodě obývá jen malou oblast v Panamě poblíž hranic s Kolumbií. Její krátký kmínek dorůstá velikosti fotbalového míče a tento cykas přichycený kořeny kolmo na kmenech zdánlivě popírá fyzikální zákony.

Celá botanická zahrada v plné jarní kráse

Celá botanická zahrada zažívá vrcholné období květu. Do krásy se rozvila Pivoňková louka v Horní zahradě a je plná barev a vůní. Jen pár metrů od ní postupně rozkvétají kosatce. Na Stráni omamně voní šeříky a v Ornamentální zahradě kromě řady trvalek stále ještě kvetou tulipány. Japonská zahrada přímo svítí květy rododendronů a azalek. Svou sezónu zahájila již i expozice Středozemí, kterou se šíří vůně rozkvetlých rozmarýn a po zimním období se do ní vracejí i myrty, olivovníky a granátovníky.

Do Botanické zahrady Praha lze vstupovat pouze hlavními vchody, které jsou otevřené denně od 9 do 19 hodin. Tropický skleník Fata Morgana bude otevřen vždy od úterý do neděle od 9 do 19 hodin.