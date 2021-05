JAZZ NA STŘEŠE: Jakub Zomer Trio

I v tomto roce Vám přinášíme novou sérii koncertů nazvanou JAZZ ON THE ROOF. Na střeše Jazz Docku vystoupí každou letní sobotu od 16h menší komorní sestava a potěší Vás pěknými písněmi, vytříbenými sóly a klidnou letní atmosférou akustické podoby jazzu.

Skvělý jazzový varhaník a zpěvák Jakub Zomer vystoupí tentokrát pouze v triu v netradiční sestavě varhan s dvěma kytarami.. Hraje repertoár bluesového charakteru, ve kterém se zaměřuje zejména na interpretaci písní Raye Charlese, Eddieho Vinsona či Bogaloo Joe Jonese. Budete moci vyslechnout např. rané skladby Raye Charlese I Got A Woman či Messaround, stejně jako pozdější písně I Don´t Need No Doctor nebo Heaven Help Us All.