Aktuální situace živé kultuře nepřeje a plánované akce nezbývá než rušit nebo přesouvat. I když jsme se všichni těšili na rapované verše a skvělé beaty tatarsko-ruské formace AIGEL a českých WWW Neurobeat, které měly rozeznít sál DOX+ 18. února, současná opatření nám neumožní koncert uskutečnit. AIGEL ani my to však nezdáváme! Duo dorazí do Prahy 30. června, přiveze nové skladby a konečně se premiérově setká s českým publikem!

Čekání si můžete zpříjemnit online rozhovorem s Ajgel a Iljou, který jsme pořídili na podzim, a dvouhodinový koncert kapel AIGEL a WWW Neurobeat si pak společně užijeme 30. června 2021 v DOX+.

30. června 2021 vystoupí vůbec poprvé v Česku kultovní hiphopová formace AIGEL. Přináší elektronickou taneční hudbu, hip hop, ironické vizuální zpracování, nadsázku i temnou vězeňskou lyriku a atmosféru depresivního ruského maloměsta.

V roce 2017 tatarská zpěvačka Ajgel Gajsina a petrohradský hudebník Ilja Baramija (Vánoční ozdoby, SBPČ), který se věnuje elektronice, odstartovali svůj projekt albem 1190. Obsahovalo hlavně minimalistický elektronický beat a melodický přednes veršů o osudu a vězení. Několik měsíců po nahrání přelomového klipu Tatarin duo vyprodávalo sály pro tisíc diváků a objevilo se v televizním pořadu Večernij Urgant. V prosinci roku 2017 byl podmínečně propuštěn na svobodu Temur Chadyrov, Ajgelin partner. Právě jeho uvěznění bylo prvotním impulzem k vydání alba 1190. Tím ale projekt neskončil, spíš jen změnil podobu. V roce 2018 spatřilo světlo světa druhé album Muzyka, na kterém bylo sociální lyriky o poznání méně, zato přibyl optimismus a elán. V roce 2019 AIGEL vydali třetí album Eden, v němž vykreslili depresivní obraz ruského maloměsta. V březnu 2020 vyšel klip k anglicky zpívané písni You’re Born, který měl okamžitě velký ohlas, o měsíc později kontroverzní klip Dve něděli. Tatarská básnířka a zpěvačka Ajgel Gajsina a petrohradský muzikant Ilja Baramija nabízí hudbu pro velmi rozdílné skupiny posluchačů – na své si přijdou jak posluchači složitějších, temných textů, tak fanoušci písní, které se dobře zpívají. Jejich klip Tatarin má na YT téměř 60 milionů zhlédnutí a v Rusku vyprodávají sály pro tisíc diváků.

Večer odstartuje česká kapela WWW Neurobeat, v devadesátých letech průkopník hip hopu u nás, dnes jim asi nejvíce sluší označení neomezující kategorie alternativní hudba. Čekejte naprosto nezaměnitelné, neotřelé, zvukově vynalézavé skladby. WWW sestává zejména z Ondřeje Sifona Anděry, kterého uslyšíte ve většině skladeb, obsluhuje různé elektronické nástroje a rovněž se výrazně podílí na hudební stránce, výtvarníka Lubomíra Typlta, který je s Anděrou autorem textů, zpěvačky Milesy Anděra Zrnić a perkusionisty Pavla Fajta.