Letní kino Evergreen: Hrdinská cesta na třetí pól

Festival Jeden svět, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, se letos koná nejen online, ale i venku! DOX a jeho zelená terasa Evergreen ve vnitrobloku je jedním z festivalových míst, kde si za dodržování všech vládních a hygienických opatření můžete užít filmy opravdu naživo, na velkém plátně, s publikem a diskuzí. Deky s sebou!

Islandský muzikant a někdejší člen hudební skupiny GusGus Högni Egilsson a producentka filmu Anna T. Edwards se léčí s bipolární poruchou. Na netradiční koncertní šňůře po Nepálu se snaží zvyšovat povědomí místních o důležitosti duševního zdraví.

„Bez pomoci bychom už byli dávno po smrti,“ shodují se oba protagonisté. V Nepálu i na Islandu stále panují vůči duševním nemocem velké předsudky. Právě sociální stigma pacientů i jejich rodin zapříčiní nejen v těchto zemích mnoho zbytečných úmrtí lidí, kteří se báli vyhledat pomoc. Anna vyrostla v Nepálu a do země se po letech vrací společně s muzikantem Högnim, aby na svém turné přispěli k detabuizaci nemoci. Road movie se slony a muzikál v jednom je poetickou sondou do duší dvou přátel s bipolární poruchou, kteří chtějí udělat vše pro to, aby se duševně nemocní necítili být vyřazeni ze společnosti.

Hrdinská cesta na třetí pól / Andri Magnason, Anni Ólafsdóttir / Island 2020 / 78 min. / anglicky, islandsky, české titulky

Projekci předchází krátká diskuze s MUDr. Tomášem Novákem, Ph.D., lékařem, pedagogem 3. LF UK, výzkumným a vývojovým pracovníkem, náměstkem pro vzdělávání Národní ústav duševního zdraví.