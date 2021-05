Autokino Ledárny - Extase

Autokino Ledárny otevřelo své brány, situované do prostoru bývalých ledáren v pražském Braníku. Prostor v těsném sousedství řeky Vltavy tak nově ožije filmovými projekcemi spojenými s gastronomickým zážitkem. První pražské gastrokino nabídne i kulinární zážitky.

Jak to funguje? Na webu si koupíte lístek (platí se za jeden vůz).

Vstupenky lze zakoupit i na místě. Půl hodiny před začátkem promítání vás pustíme do areálu a nasměrujeme na vaše místo. Pak už si jen užíváte film a přes aplikaci nebo telefonem/SMS si objednáte nápoje a perfektní jídlo, které vám přineseme až k okénku vašeho auta.

Eva, dcera velkostatkáře, se provdá za zámožného, ale o mnoho let staršího Emila Jermana. Již po návratu ze svatebního obřadu do luxusního pražského bytu pozná svůj omyl: manžel o ni jako o ženu nejeví žádný zájem. Senzitivní dívka trpí jeho chladem a staromládeneckým puntičkářstvím natolik, že se vrátí na otcův statek a požádá o rozvod pro nepřekonatelný odpor. Při koupání v rybníce se Eva seznámí s mladým stavebním inženýrem Adamem, pracujícím nedaleko na stavbě silnice. Muž je pravým opakem jejího manžela: vyhlíží sice robustně, ale chová se něžně. Za noční bouře jde dívka za ním do jeho domku a stane se jeho milenkou. Teprve nyní pozná milostnou rozkoš. Manžel dostane zprávu od soudu a rozjede se za Evou, k návratu ji však přesvědčuje marně. Na zpáteční cestě potká Adama a pochopí, o koho jde. Oba muži se zdrží ve venkovském hostinci, kam za Adamem přijede Eva...

Film je v původním zněním s titulky.