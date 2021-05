Ploy + Marcel Gidote's Holy Crab

Ploy (jazzrock - jazz fusion)

No-bass band z Prahy, instrumentální trio, neustále rozšiřující své osobní pojetí "fusion". Je to pop se strychninovým úsměvem, jazz s příměsí TNT.

Marcel Gidote’s Holy Crab (jazz rock - psychedelic jazz)

Plzeňská jazzrocková formace, inspirovaná vývojem psychedelické hudby od 60. let po současnost, vydala v lednu minulého roku EP svých prvotin pod názvem Bay Of Roots u vydavatelství Polí5. V témže roce se dostala do semifinále jazzové soutěže Jazzfruit a byla vybrána do mezinárodní soutěže Jazz in the Park konané v Rumunsku.