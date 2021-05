Máme otevřeno // We Are Open 2021

3 dny I 1 čtvrť I desítky míst I vstup zdarma

18. - 20. června I Máme otevřeno / We are open

11. ročník komunitního festivalu otevřených kulturních míst na Sedmičce. Navštivte galerie, muzea, umělecké dílny, designové obchody, kreativní komunitní centra a další organizace, které pro vás připravily zajímavý program zdarma. Využijte také prodloužených otevíracích dob a nasajte přátelskou sousedskou atmosféru. Na mnohých místech vás čekají i lákavé slevy.

Zažijte pražský Art District 7 zblízka!

čtvrtek 17. června 19.00 I The Chemistry Gallery (Ovenecká 17)

Zahajovací performance festivalu.

Se skvělým programem se do festivalu Máme otevřeno / We are open zapojují:

••• Aeroškola Letná • ALTÁN ART • Bold Gallery • Nadace a Centrum pro současné umění Praha • Centrum současného umění DOX • Fair Art • Galerie SKLAD M1 • H40 • Charaktery Design Store • Kreslírna • Muzeum kávy Alchymista a Galerie Scarabeus • Národní galerie Praha - Veletržní palác • Národní zemědělské muzeum Praha • Nová síť • Page Five • Památník ticha • Pipasik • Planetárium Praha • Přístav 7 - Elpida • Reformát • The Chemistry Gallery • Trafo Gallery • Vodárenská věž Letná • Vzletná kreativní epicentrum • Zverimex art •••

