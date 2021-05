Přijďte se seznámit s bohatou historií československého a současností českého volejbalu!

Národní muzeum ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem připravili výstavu s názvem Volejbalové století, která návštěvníkům představuje bohatou historii československého a současnost českého volejbalu. Letos tomu je 100 let od založení první celostátní volejbalové organizace. Ve výstavě se propojily bohaté historické sbírky Oddělení dějin tělovýchovy a sportu se současnými volejbalovými trendy, kterými přispěl Český volejbalový svaz. Díky mnoha zapůjčitelům z řad úspěšných volejbalistek a volejbalistů a jejich rodin bylo možné vystavit kompletní medailovou sbírku mezinárodních úspěchů našich družstev šestkového volejbalu a dvojic plážového volejbalu.

Od prvního oficiálního představení této kolektivní hry na území Československa v roce 1919 si odbíjená, podbíjená či dnes nejčastěji nazývaný volejbal, získal mnoho nadšených sportovců. Po druhé světové válce se začínají formovat první reprezentační celky, které postupně získávaly i první mezinárodní úspěchy. Až do počátku sedmdesátých let 20. století zažívá československý volejbal tzv. „zlatou éru“ plnou úspěchů v ženské i v mužské reprezentaci. Od konce 80. let minulého století se do popředí dostává volejbal plážový. V Československu se zakládaly první kurty a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve výstavě se návštěvník seznámí s výše uvedenými druhy volejbalu, ale budou mu předvedeny i jeho mnohé variace, které se u nás i ve světě hrají. Jedná se například o snowvolejbal, minivolejbal pro děti, nebo několik druhů volejbalu pro hendikepované sportovce. Svou ligu mají senioři, veteráni i superveteráni. Novinkou posledních let je hra zvaná crossnet, kterou si návštěvník může i vyzkoušet, společně s mnoha dalšími interaktivními prvky. Součástí výstavy je rovněž síň slávy, do které byli uvedeni nejvýznamnější osobnosti československého a českého volejbalu.