Nothing But Thieves v Praze

Pochází z Essexu na samém východě Anglie, ale jako jednu z nejnadějnějších kytarových kapel minulé dekády je zná celý svět. Ve své hudbě kombinují živelný kytarový rock s popovou citlivostí, odjeli koncerty s Gerardem Wayem (My Chemical Romance), Arcade Fire i Muse, a právě k posledním jmenovaným jsou i díky charismatickému zpěvákovi Conorovi Masonovi často přirovnáváni.

Mají za sebou tři úspěšná alba – to poslední s názvem Moral Panic vyšlo teprve minulý rok, nahrané bylo ještě před pandemií, podle kapely do dnešních dnů padne skvěle: „Do jisté míry se jedná o politické album, naším primárním cílem to ale nebylo. Tahle nahrávka je o tlaku moderního světa a o tom, jak nás informační éra proměňuje, Moral Panic je o lidech.“