Workshop pro duši: Cesta k sobě a druhým

Workshopy pro duši zaměřené na duševní zdraví Co určuje, zda budeme v životě spokojení a úspěšní? Naše emoční inteligence. Co to je? Dovednost dobře zvládat vztahy, poznávat emoce druhých i umět ovládat emoce vlastní. Na workshopu bude příležitost prozkoumat všechny složky emoční inteligence a to nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Celý prostor bude komorní a bezpečný. Program workshopu zvládání stresující komunikace techniky zvládání vlastních emocí empatie - diskuze základní sociální dovednosti (jak navázat a udržet vztahy) ukázka meditace všímavosti

Součást workshopu možnost poslat lektorovi otázku na soukromý e-mail drobné občerstvení dárkový balíček, který připomene workshop i doma O lektorovi Workshopem provází Mgr. Marika Řežábková Marika se věnuje osobnostnímu rozvoji lidí a konzultační podpoře manažerů ve firemním prostředí. Zároveň má však zkušenosti z prostředí zcela opačného a to krizové intervence pro týrané a zneužívané děti a jejich blízké. Marika o sobě: “Psychologii vidím jako jednu z možných cest, která člověka dovede k plnějšímu a šťastnějšímu prožívání života.”