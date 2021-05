Fenomeandr

Výstava představí české žijící umělce, kteří v dnešní době ilustrují ať už své vlastní autorské knihy, nebo texty jiných spisovatelů. Přestože tyto výtvarníky v první řadě definuje volná tvorba, jsou zároveň schopni vytvořit doprovodné ilustrace, které oslovují dnešní nejmladší čtenáře i jejich rodiče. Všechny vystavující umělce spojuje tvorba pro dětské nakladatelství Meander, které letos slaví čtvrtstoletí své existence, během níž vydalo více než 300 titulů.

Propojení literatury a umění nabízí jedinečný způsob, jak oslovit nejširší veřejnost. Tento fakt si uvědomoval již francouzský galerista a obhájce kubismu Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), když před sto lety vymyslel projekt Beaux Livres, ve kterém chtěl laické veřejnosti nabídnout krásné knihy za dostupnou cenu s ilustracemi současných umělců, jejichž obraz by si mohl dovolit jen málokdo. Knižní ilustrace je něco velmi mocného, co na nás zapůsobí a co komplexně vytváří naše povědomí o knize. Jaký umělec se ale skutečně skrývá za ilustracemi dětských knih? A jak se inspirace výtvarníků načerpaná nejen z četby projevuje v jejich dílech, v nichž je opět možné rozvinout divoký svět fantazie? V obrazech a instalacích několika výtvarníků se znovu dostaneme do krajiny dětské představivosti, ve které k sobě čtení a hra mají velmi blízko. Teprve později se rozvine schopnost rozlišovat mezi smyšlenými příběhy či snovými výjevy a realitou běžných dnů. Právě literatura a výtvarné umění umožňují tyto světy propojovat.

Na výstavě představující fenomén výtvarníků z okruhu nakladatelství Meander – přičemž s některými nakladatelka Ivana Pecháčková spolupracuje od roku 1995 – bude zastoupeno několik generačních vrstev. Přestože hovoříme o ilustraci jako o výtvarném doprovodu textových předloh, bráníme se vystavit zarámované ilustrace. Diváci dostávají možnost, aby sami porovnali a ocenili šíři záběru tvůrců knih, jež možná sami mají doma v knihovně a které si čtou s dětmi.

Symbióza umělce s vhodně zvoleným autorem, tedy jeho textem, má silný potenciál ovlivnit naši schopnost vytváření metaforických obrazů. Nakladatelství Meander se po celou dobu své existence spoluprací s výraznými osobnostmi české výtvarné scény snaží, aby ilustrace nebyla výtvarníkem chápána jako podřazená textu, ale jako důležitý doplněk volné tvorby umožňující živý dialog. Zároveň chce navázat na komplexní tradici krásné a originální dětské knihy, která je v českých zemích již po desetiletí pevně zakořeněna.

Vystavující umělci: David Böhm & Jiří Franta, Jiří Černický, Kristina Fingerland, Jan Hísek, Nikola Hoření, Vendula Chalánková, Eva Koťátková, Tadeáš Kotrba, Anna Neborová, Petr Nikl, Viktor Pivovarov, Jiří Sopko, Jiří Stach

Kurátorka: Emma Hanzlíková

Spolupráce: Michaela Šilpochová