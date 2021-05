Vykolejená

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů, kteří od ní kromě příležitostného sexu nic nechtějí. Když tu a tam uslyší tikat biologické hodiny, navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce a tikání hned ustane. Amy by takhle spokojeně žila asi až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat rozhovor s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill Hader). Jako správná novinářka se rozhodne poznat objekt svého zájmu opravdu důkladně, a tak se s ním vyspí. Zcela v duchu svého životního názoru, naprosto nezávazně. Jenže tenhle doktor je z poněkud jiného materiálu než ostatní příležitostní milenci a chtěl by s ní sex závazně opakovat. Fakt, že je hradba její monogamie takhle brutálně napadena, Amy naprosto vyděsí. Rozhodne se, že vezme nohy na ramena, jenže sotva vyrazí, uvědomí si, že se jí už nechce běžet životem samotné. To by ale předtím nesměla dát „svému" doktorovi kopačky.

Hrají: Amy Schumer, Bill Hader, Colin Quinn, Tilda Swinton, Marisa Tomei, Ezra Miller, John Cena, Barkhad Abdi, Katy Mixon, Brie Larson, Bar Paly, Mike Birbiglia, Vanessa Bayer, Method Man, Jon Glaser, Marija Skangale, Norman Lloyd, Pete Davidson, Daniel Radcliffe, LeBron James, Amar'e Stoudemire, Tim Meadows, Dave Attell