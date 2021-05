UPC Fight 2: Cesta bojovníka

Už 15. května od 19:00 hodin nás čeká druhé pokračování turnaje Cesta bojovníka, tentokrát semifinále. V pyramidě uvidíme čtyři zápasy, které rozhodnou o finalistech. Kromě pyramidových střetů nás čekají dva rezervní zápasy bojovníků, kteří nepostoupili, a nebo se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit prvního kola.

Lukáš Mandinec (Victory Gym Trenčín) nastoupí s Erikem Breitem (Silesia Cage Club) a Nikolas Krivák (Dracula Gym BB) s Janem Černým (Palec Gym Praha). Vítězové rezervních zápasů postoupí do rezervního zápasu na finálový turnaj, kde spolu svedou další rezervní zápas. V případě zranění nebo odstoupení jednoho z finalistů vítěz zápasu nastoupí na uvolněné místo do finále. Je to tak teoreticky druhá šance, jak se dostat do finále celého turnaje.

Celou fight card doplní tři vložené superfighty. Jan Šindelář (Spejbl Gym Praha) s Luďkem Gregušem (Aplik Muay Thai ), David Dvořáček (Hron Gym) vyzve Dominika Tábora (Como 3 Gym) a poslední Dag Hoke (Spejbl Gym Praha) otestuje kvality slovenského Jána Vaľovčíka. Celý turnaj bude ke shlédnutí živě pouze formou Pay Per View.

V prvním zápase nastoupí Renat Beket (Spejbl Gym Praha) s Davidem Merendou (Lumberjack Gym Bílovec). Zápas dvou absolutně rozdílných stylů. Merenda je boxer, který v prvním zápase díky zranění celkem snadno přešel přes Píďu. Proti tomu Beket svedl neskutečnou bitvu s Černým a nejtěsnějším výsledkem 2:1 na body zvítězil. Jeho největší zbraní jsou tvrdé a nebezpečné kopy. Tohle bude souboj dvou absolutně rozdílných stylů.

Druhou bitvou je Filip Hauser (Palec Gym Praha) s Leonardem Borákem (Diamond Gym Žilina). Hauser svedl skvělou bitvu s Borisem Zavadským, nad kterým dominoval zejména v klinčích a předvedl neskutečnou loktovací sérii. Leo Borák jako rozjetý vlak přejel Dominika Hašku. Nedal mu žádnou šanci a suverénně po čtvrtém počítání v zápase zvítězil. Svým zápasovým projevem dal všem najevo, že s ním do budoucna musíme počítat.

Od jejich zápasu můžeme očekávat neustálou akci. Oba jsou skvěle kondičně připravení. Borákova výhoda je lepší technická vybavenost a pohyb. Pro Hausera mluví zase jeho výška a síla v klinčích.

Třetí zápas obstarají Denis Hnídek (Spejbl Gym Praha) s Rastislavem Klimáčkem (Victory Gym Trenčín). Hnídek suverénně přešel přes Betáka a ukončil ho ihned v prvním kole. Byl to pro něj příliš snadný zápas. Klimáček bude důstojný soupeř a nedá svou kůži zadarmo. Ten svedl tříkolovou bitvu s ostravským Muscou. Dominoval zejména v klinčích, ale určitě se od něj čekalo mnohem více. Sám si je vědom značných rezerv ve svém výkonu při zápase s Muscou a Hnídek pro něj bude opravdový test mezi profesionály.

Poslední pyramidový duel je Matěj Trčka (Spejbl Gym Praha) s Martinem Petrášem (Tik Tak Rokycany). Oba svedli velmi těsné zápasy na minulém turnaji. Jsou reprezentační kolegové a dobří kamarádi. Nyní půjde vše stranou. Vítěz může být jenom jeden.

Přenos začne v sobotu 15.května od 19:00 na této adrese: www.livesignal.tv/uplatnit-kod. Každý unikátní kód umožňuje jeden přístup k přenosu a vždy pouze z jednoho zařízení. Pro uplatnění kódu je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat. Následujte pokyny na uvedeném odkazu. Pozor: Přístup ke sledování bude umožněn pouze do 21.05.2021 23:59.