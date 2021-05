Příměstský divadelní / dramatický tábor na Dobešce

26. 7. – 30. 7. 2021 adresa: Nad Lomem, Praha 4

Vždy od 8:30 do 16:30, věk: 8 – 14 let, cena: 2000,- max. počet dětí: 14.

Na náš letní příměstský tábor zveme všechny děti bez ohledu na zkušenost s dramaťákem, které láká užít si týden plný her a aktivit zaměřených na rozvoj pohybového, hlasového i hereckého projevu, komunikace, empatie, spolupráce i sebevyjadřování!

Společně si budeme hrát, tvořit, vstupovat do rolí, učit se zacházet se svým tělem, dechem i hlasem a také se pustíme do prozkoumávání krátké literární předlohy, na základě které během tábora společnými silami vytvoříme drobné představení pro rodiče a přátele.

Tímto táborem navazujeme na dlouholetou tradici dramatického spolku Ljuby Fuchs, hlavní vedoucí tábora je dramaťačka a kolegyně Ljuby Fuchs a studentka výchovné dramatiky na DAMU Veronika Bostlová.

Pro další informace a přihlašování pište na email: vercabostlova@seznam.cz

Stále máme volná místa. Po naplnění kapacity o tom zde budeme informovat.