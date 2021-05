Veřejnosti se opět otevírá ve Ville Pellé výstava Galiny Miklínové s názvem Muzeum Lichožroutů - vstup vítaný!!!. Multimediální retrospektiva originální ilustrátorky, výtvarnice a filmařky zve malé i velké návštěvníky do světa Lichožroutů, jejichž příběhy vytvořila spolu s básníkem Pavlem Šrutem. Vesměs sympatičtí pletení rošťáci, kteří se stali nepřehlédnutelným a univerzálním knižním i filmovým fenoménem, však nechají prostor i pro další povedená dítka své stvořitelky. Návštěvníci se na výstavě setkají i s populárním Vombatem Jirkou a Cílovníky Evy Papouškové a s "klanarády" klanu H2O - Hugem, Hubertem a Ofélií z oblíbených knih Petra Stančíka. Dále se Šrutovým Kokosovým dědkem, panem Kdybychem, Myšutem a jinými. A také s Péťou Fotkou a Kanafáskem.

Tvorba Miklínové plynule přechází z tradiční formy ilustrace do komiksu či animovaného filmu, rozumí si se slovem i hudbou a umožňuje tak multimediální pojetí výstavy, která lehce vtáhne své malé i velké návštěvníky do příběhů jednotlivých postav.

Výstavu je možné navštívit pouze do 23. května. Až do konce výstavy galerie prodlužuje otevírací dobu, mimořádně ji bude možné navštívit každý den od 11.00 do 18.00 hodin.