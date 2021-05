Juniore v Praze

Na první pražský koncert stoupající hvězdy Anny Jean se můžeme těšit 13. února 2022. A co od něj čekat? Jejími slovy „nějakou tu legraci, ujeté taneční pohyby, společenskou neobratnost a střelené francouzské móresy“.

„Chtěla jsem kapelu, ve které se budeme všichni bavit,“ říká Anna Jean, frontwoman pařížských Juniore. A hned po pár tónech libovolné písničky, ve které se snoubí bezuzdné popové melodie, sufrocková pohoda, ale i elegantní francouzský noir, je jasné, že se jí to povedlo. Vznikly v Paříži před osmi lety, mimo jiné proto, aby ve francouzské metropoli oživily ducha 60. let. Mezi jejich fanoušky patří třeba Alex Turner (frontmana Arctic Monkeys si získaly svým debutem Ouh là là) anebo The Dandy Warhols, kteří si Juniore pozvali na své výroční turné.