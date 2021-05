Kuba Kamiński / Šeptuchy

Polský fotograf Kuba Kamiński (1985) se opakovaně vrací do polského regionu Podlesí a do Běloruska a fotí zde život a práci místních léčitelek, které si říkají „šeptuchy“. Kamiński pracoval řadu let jako válečný fotoreportér a tento cyklus je jedním z jeho nejosobnějších projektů. Za sérii černobílých fotografií, v nichž se mísí reportážní přístup se symbolickými obrazy, obdržel druhou cenu v soutěži The Best of Photojournalism a v polské Grand Press Photo.