Výstavu Olympijské Tokio, kterou můžete zhlédnout v Historické budově Národního muzea, připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády, které proběhnou v létě 2021. Japonské Tokio se tak stane teprve pátým městem v historii, v němž proběhnou olympijské hry již podruhé.

Na výstavě se seznámíte například s historií sportovního vybavení. Prohlédnete si gymnastické nářadí z konce třicátých let i současnosti. Budete moci porovnat kolo zlatého dráhaře z Tokia 1964 Jiřího Dalera se současným špičkovým modelem. K vidění jsou i části originální osmiveslice z roku 1964, dobové sportovní oblečení i osobní předměty pamětníků her. Prohlédnouit si můžete medaile československých a českých olympioniků, včetně zlaté, kterou získal cyklista Jiří Daler. Vystavena jsou i tři originální kimona, která Čáslavské věnovali japonští fanoušci a jedno z nich také císařská rodina.

Československou výpravu v roce 1964 zachytil na řadě dosud nepublikovaných fotografií Karel Novák. Zaznamenal nejenom sportovní výkony, ale i všední život v Tokiu, atmosféru olympijské vesnice či přílet naší výpravy. Jeho snímky jsou rovněž součástí výstavy. Promítat se bude také oficiální film Mezinárodního olympijského výboru ze stejného období. Záběry zapůjčila ze svého archivu i Česká televize.

K vidění jsou také akreditace sportovců, originální plán olympijské vesnice s umístěním jednotlivých národních výprav a další oficiální dokumenty. Vystavené jsou dobové fotoaparáty a videokamera.

