Pražský hrad se kompletně otevírá veřejnosti

Areál Pražského hradu včetně návštěvnických objektů a výstav se dne 3. května 2021 kompletně otevře veřejnosti. Od 3. května tak bude možné vstupovat do prostranství Hradu každý den o 6 do 22 hodin, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10 do 18 hodin. Návštěvníkům bude k dispozici infocentrum na III. nádvoří a prodejna vstupenek u Zlaté Uličky. Prohlídkový okruh bude zahrnovat Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác a Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s věží Daliborkou. Návštěvník může od pondělka zavítat také do Jižní věže katedrály sv. Víta.

Na Pražském hradě se otevřou také brány dvou výstav. V hradní Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. Další výstava s názvem "Grafika roku 2020" je k dispozici v Císařské konírně.

Vstupy do areálu budou kompletně obnoveny. Vstupovat bude možné přes Prašný most, U Belvedéru, Horním Jelením příkopem, přes IV. nádvoří I. nádvoří a Opyš.

Jediné omezení se bude týkat počtu návštěvníků v objektech, které stanovují hygienická opatření dle metrů čtverečních. Maximální počty návštěvníků budou na speciálních cedulích před každým z návštěvnických objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákazu skupinových prohlídek a dalších mimořádných opatřeních v souvislosti s COVID-19.