LIVE stream - Projekt Piombo

Vrátit se časem o pět set let zpátky do dílny věhlasného malíře Sebastiana del Piomba, který zrovna vytváří obraz Madona s rouškou. To umožní divákům nový animovaný klip Davida Ševčíka a lektorky Hany Lamatové. Ale zmíněný videoklip je jen jedním střípkem z Projektu Piombo: Madona bez roušky, který zájemce během května a června seznámí s malířovým dílem a také by mohl inspirovat jejich vlastní tvorbu.

Muzejní pedagogové k tomu naplno využijí své bohaté zkušenosti s tvorbou programů distribuovaných především v on-line prostředí a na sociálních sítích, ale počítají také s přítomností živého publika. Výběrem tématu navíc připomenou unikátní sbírky Arcidiecézního muzea Olomouc, které zůstane po celý rok 2021 kvůli rekonstrukci uzavřené. „Původně měli návštěvníci vidět klip přímo u malby ve stálé expozici, ale vzhledem k dlouhodobému uzavření Arcidiecézního muzea jsme se rozhodli zprostředkovat veřejnosti toto půvabné animované dílo netradiční, a snad i zajímavou, cestou. Nejprve jej spatří diváci na online vernisáži 13. května, ale bude mít i Open Air premiéru – velkou projekci na průčelí katedrály sv. Václava na Václavském náměstí během Olomoucké muzejní noci 18. června,“ prozradila lektorka Hana Lamatová, která je autorkou scénáře. Vizuální podobu edukačnímu videu pak vtiskl animátor Radim Ševčík.

Program Projektu Piombo: Madona bez roušky

6.–31. 5. | Madona bez roušky | online výstava

Doprovodná online výstava v rámci programu Projekt Piombo: Madona bez roušky zájemcům blíže interpretuje umělecké dílo. Součástí výstavy je i edukativní linka v podobě interaktivních her.

Výstava bude přístupná na uvedeném odkaze od 6. do 31. května 2021.

8. 5. | 10.00| Setkání s Madonou bez roušky| video klip

Ponořte se prostřednictvím videa do krásy obrazu Sebastiana del Piomba. Komentář vás upozorní na zajímavé motivy a souvislosti s dílem spojené.

Věříme, že vám touto cestou alespoň částečně zprostředkujeme nenahraditelný zážitek pozorování uměleckého díla z dočasně uzavřené Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů.

13. 5. | 18.30| V neopuštěném muzeu | online vernisáž

Vernisáž z dočasně uzavřené Obrazárny Arcidiecézního muzea v Olomouci slavnostně uvede autorský animovaný klip prezentující vznik obrazu Madona s rouškou. Během programu se můžete těšit na rozhovory s autory klipu, animátorem Radimem Ševčíkem a edukátorkou Muzea umění Olomouc Hanou Lamatovou.

Vernisáží vás provedou David Hrbek a Marek Šobáň.