Velké změny Prahy: Holešovičky

Náměstek pro rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr představují nejzásadnější změny Prahy. V dalším díle z jejich série navážou na diskuzi z minulého roku, budou mluvit o ulici V Holešovičkách. Komunikace dálničního charakteru by se v budoucnu mohla stát zklidněnou městskou třídou. Prozatím tudy však nadále proudí desetitisíce aut denně, se všemi nežádoucími vlivy na okolí a životy obyvatel. Co s tím? Jaké úpravy lze realizovat v krátkodobém horizontu a okamžitě tak začít zlepšovat situaci místních? Součástí večera bude také diskuze nad kapacitou Městského okruhu a tzv. Průmyslovým polokruhem, který by mohl zpříjemnit čekání na jeho dokončení. Bavit se budeme i o Jižní spojce.

Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE:

https://www.campuj.online/zive