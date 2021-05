Tomáš Hudeček: Městověda IV.

Město se rozhoduje podobně jako každý jeden člověk. Má řídicí vrstvy jako jiné organismy. Ty dvě nejvyšší tvoří politici a úředníci. A tito společně s obyvateli utváří jednotlivá rozhodnutí města, která by v obdobích klidu měla město připravovat na krize a nejlépe jim zavčasu předcházet. Co tedy obnáší dobrá správa a řízení města? Co to skutečně je (dobré) rozhodnutí a jak se ve městě utváří? Kde stojí v tomto procesu plánovací a koncepční instituce jako například IPR. Na tyto a mnoho dalších otázek se pokusí odpovědět ve čtvrtém pokračování Městovědy Tomáš Hudeček, bývalý primátor, vysokoškolský pedagog a v současné době také ředitel sekce rozvoje města na IPRu.