Hrajeme pro 20 ZOO / Benefiční online koncert

Benefiční koncert pod názvem Hrajeme pro 20 ZOO na podporu 20 zoologických zahrad v Česku a na Slovensku. Tento unikátní koncert proběhne formou OpenAir na zahradě Lidových sadů, které jsou součástí Zoologické zahrady Liberec.

Diváci se tak ocitnou nejen na koncertě plném skvělých interpretů jako jsou No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou, ale též v příjemném a vzdušném prostředí, aniž by opustili své domovy.

Koupí vstupenky si užijete nejen hudební odpoledne plné hvězd, ale též podpoříte chod 20 zoologických zahrad v České a Slovenské republice.