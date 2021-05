Potomci lidí

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznaději a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné a šokující vizi uvádí režisér Alfonso Cuarón (Mexická jízda, Harry Potter a vězeň z Azkabanu), který se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-fi novelou královny detektivek P. D. James. Díky totalitnímu zřízení dokáže jediná Velká Británie odolávat všeobjímajícímu chaosu. Platí za to sice strašnou cenu – občanská práva jsou velmi okleštěna a občasné pokusy o odpor brutálně potlačovány, ale Theovi (Clive Owen), londýnskému byrokratovi, který už jen pasivně čeká na svůj konec, je to úplně jedno. Ovšem jen do chvíle, než se s pytlem na hlavě ocitne v kufru dodávky a posléze stane tváří v tvář své bývalé lásce Julian (Julianne Moore), která stojí v čele jedné z mnoha odbojových skupin a má pro Thea speciální úkol – zajistit pro jednu z jejích spolubojovnic tranzitní víza a dostat ji bezpečně ze země. Během cesty, jejímž cílem je azyl pod záštitou organizace Human Project, Theo zjišťuje, že jeho chráněnka Kee není obyčejná uprchlice. Naopak – je to člověk, kvůli kterému by byla spousta lidí ochotná vraždit. Je totiž v osmém měsíci těhotenství a představuje kýžený zázrak, na který lidstvo už devatenáct let čeká. Na útěku před anarchisty, kteří by ji rádi zlikvidovali kvůli zachování stávajícího bezvýchodného stavu, a reprezentanty režimu, již by ji rádi zneužili ke svým politickým cílům, se Theo a Kee stávají velmi nejistou, nicméně jedinou nadějí naší civilizace.