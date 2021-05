LIVE stream - Papageno v kouzelném lese

Komorní inscenace opery pro děti na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Děti uvidí představení plné imaginace, jevištních kouzel a krásných Mozartových melodií. Uvádíme ji v českém překladu.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.