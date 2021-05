LIVE stream - Každý má svou pravdu

Luigi Pirandello

Významný italský dramatik Luigi Pirandello, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se v celém svém díle zabývá problematikou identity nebo vztahu skutečnosti a zdání, reality a fikce. Dnes již patří ke klasikům moderního dramatu a jeho komedie Každý má svou pravdu k jeho nejoblíbenějším a nejčastěji inscenovaným kusům. Jde o velmi radikální ukázku autorových úvah o skutečné identitě lidského individua a o rozdílu mezi identitou a maskou, kterou společnost přikazuje nasazovat.

