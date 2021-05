LIVE stream - Přehlídka portugalského filmu

Jediná přehlídka portugalského filmu, s níž učiníte velké zámořské objevy na mapách světové kinematografie. Vybrali jsme pro vás současné portugalské filmy, opomíjené snímky let minulých i díla významných filmařů. Opravdové poklady pro každého cinefila. Navíc v týdnu, kdy slavíme Světový den portugalského jazyka, si můžete každý den přehrát vybraný film zdarma.

Již druhým rokem vám přinášíme ve spolupráci s Portugalským centrem Instituto Camões v Praze přehlídku autorského filmu z portugalsky mluvených zemí. Podobný festival byste na české festivalové mapě hledali marně. A to přesto, že mezi portugalskými filmy každým rokem vzniká hned několik výrazných snímků, o nichž mluví celý svět.

Každý den od 3. do 7. května vám nabídneme vždy část programu zdarma na 24 hodin.

Program filmů zdarma:

3. května – José Cardoso Pires (r. Manuel Mozos) – pouze s EN titulky

4. května – Korespondence (r. Rita A. Gomes)

5. května – Trip to Expo & This is My Home (r. João Pedro Rodrigues) – pouze s EN titulky

6. května – Raposa (r. Leonor Noivo)

7. května – Extinction (r. Salomé Lamas) - pouze s EN titulky