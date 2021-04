LIVE stream - Dášenka

„Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, usoudili jsme, že je to psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka.“ Tak začíná rozkošná knížka o životě roztomilé foxteriérky od narození a první loužičky. A vypráví také psí pohádky, během nichž Dášeňka dospěje v psí slečnu. Naše hravá inscenace vznikla z lásky k této knížce jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů.

Hrají: Ivo Marták, Aleš Petrič, Martin Legerski, Lenka Macharáčková, Jana Zajacová, Vladimíra Philippová Krakovková, Ondřej Beseda a Edita Bandyová

Představení je vhodné pro děti od 5 let.

LIVE stream