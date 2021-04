Mig 21 - Open Air Ledárny Braník

Vzhledem k trvajícím protiepidemickým opatřením se koncerty Mig 21 v Lucerna Music Baru 27., 28. a 29. dubna 2021 přesouvají na 29. a 30. 6. 2021 na letní scénu Lucerna Music Baru, která letos proběhne v open air areálu v Ledárnách Braník.

Vstupenky zakoupené do Lucerna Music Baru na 27. 4. 2021 (24. 11. 2020) jsou platné do Ledáren Braník na 29. 6. 2021

Vstupenky zakoupené do Lucerna Music Baru na 28. 4. 2021 (25. 11. 2020) jsou platné do Ledáren Braník na 29. 6. 2021

Vstupenky zakoupené do Lucerna Music Baru na 29. 4. 2021 (26. 11. 2020) jsou platné do Ledáren Braník na 30. 6. 2021

Pokud by se vám nový termín koncertu nehodil, požádejte prosím do 26. 5. 2021 o refundaci vstupenky u svého prodejce.

Po loňské vydařené premiéře se i tento rok dočkají hudební fanoušci koncertů na letní scéně Lucerna Music Baru. Letošní série se uskuteční ve zbrusu novém koncertním areálu v Ledárnách Braník. Od poloviny června do poloviny září se pod hlavičkou Lucerna Music Bar Open Air uskuteční hudební vystoupení předních českých a slovenských interpretů.

Lucerna Music Bar Open Air se oproti loňskému roku, kdy se konal na holešovickém Výstavišti, posune o pár kilometrů proti proudu Vltavy a zakotví v areálu Branických Ledáren.

První ročník Lucerna Music Bar Open Air proběhl loni v létě tak trochu pod tlakem okolností. „Doba covidová nás vyhnala z klubu ven. Paradoxně jsme si užili asi nejlepší léto za celou historii Lucerna Music Baru. Koncerty pod širým nebem mají velké kouzlo a už na prvních akcích jsme si říkali, že letní scéna nesmí zůstat jen světlým bodem v jinak škaredém roce, ale že bychom z toho měli udělat každoroční tradici,“ říká majitel Lucerna Music Baru Michal Filip.