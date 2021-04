The Districts v Praze

Emocionální indierockeři z Pensylvánie přijedou do Prahy se svým čtvrtým albem 15. února 2022.

„Název alba You Know I‘m Not Going Anywhere je tak trochu slib, který se nedá splnit,“ říká frontman skupiny The Districts Rob Grote o jejich aktuální desce. „Jako když toužíte po lásce, která nikdy neskončí, jako když toužíte utéct každodennosti, ale přitom být poblíž někomu tady a teď.“