David Keenan v Praze

Keenan, který se chystal do Prahy již minulý rok v rámci turné ke své nadšeně přijaté debutové desce A Beginner’s Guide to Bravery, přijede letos již na konci roku, a to i se svou druhou deskou What Then.

K jeho popularitě pomohl náhodný taxikář, který mladíka s kytarou před pěti lety požádal, aby mu po cestě něco zahrál. Celé setkání s mladým hudebníkem pak nahrál na sociální sítě a skladbě El Paso zajistil vstupenku do irských rádií. Od té doby se David Keenan zařadil mezi nejvýraznější hlasy na tamní písničkářské scéně.