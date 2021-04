téměř Sedm statečných

V návaznosti na předešlou výstavu ženských malířek TA malba pokračuje Trafo Gallery přehlídkou nejmladší české malby nedávných mužských absolventů. Šestice mužů představuje odvahu malovat a společnou víru ve smysl své tvorby.

Vystavující: Václav Buchtelík, Jakub Čuška, Pavel Dušek, Samuel Kollárik, Jiří Marek, Jan Soumar

Nejpodstatnějším pojítkem tvorby této šestice malířů je odvaha malovat. Umění před určitým časem vstoupilo do nekonečné digitální arény. Do prostoru, který definuje svou (ne)jistotu absencí vlastních hranic. Umělec není a nebude typickým gladiátorem (ačkoli se to může tak v některých případech jevit). Byť čas od času stojí na exponovaném místě s rozličnou energií, vystavený publiku s nejrůznějším očekáváním. Stále však má možnost fyzického exitu bez fatálního trestu a nevratných následků.



Nejde o to, co danou šestici malířů formálně spojuje, zásadní je společná víra ve smyslu své tvorby. Všemi společná, nutkavá potřeba nejen malovat, ale především být malířem. Jejich odvaha malovat zcela zbaven námětových tendencí a angažovaných proudů, jejich odhodlanost a oddanost vlastní cestě. Zásadním společným jmenovatelem této skupiny malířů jsou pak zcela jistě tyto vlastnosti: potřebná, nejen tvůrčí, pokora a nebývalé odhodlání, které lidským způsobem v jednom dávném hovoru shrnul jeden z naší šestice autorů: „Budu malovat, i kdybych na to neměl. Klidně kečupem a hořčicí.“



Kurátor: Jan Kudrna

Výstava bude zahájena venkovní vernisáží v úterý 4. května 2021 od 19:00 před Trafo Gallery a dále přístupná podle aktuálních opatření. K výstavě vychází stejnojmenná publikace v česko-anglickém vydání