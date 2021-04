Autokino Ledárny - Bonnie a Clyde

Autokino Ledárny otevřelo své brány, situované do prostoru bývalých ledáren v pražském Braníku. Prostor v těsném sousedství řeky Vltavy tak nově ožije filmovými projekcemi spojenými s gastronomickým zážitkem. První pražské gastrokino nabídne i kulinární zážitky.

Jak to funguje? Na webu si koupíte lístek (platí se za jeden vůz).

Vstupenky lze zakoupit i na místě. Půl hodiny před začátkem promítání vás pustíme do areálu a nasměrujeme na vaše místo. Pak už si jen užíváte film a přes aplikaci nebo telefonem/SMS si objednáte nápoje a perfektní jídlo, které vám přineseme až k okénku vašeho auta.

Scenáristé a režisér filmu pojali příběh slavné gangsterské dvojice, který je založen na skutečných událostech, velice originálně. Na jedné straně se postarali o to, aby na filmovém plátně co nejpřesvědčivěji ožila krize třicátých let. Na straně druhé měl však pohled do minulosti posloužit jako odrazový můstek pro zúčtování se současností. Hrdinové filmu jsou sice brutální vrazi, ale to vše jaksi zůstává v pozadí. V popředí vidíme bojovníky proti existujícímu společenskému řádu a americkému vládnímu systému. Film se stal nesmírně populární zejména mezi americkou mládeží. Prvek protestu jí byl vždy blízký. Filosofie tohoto protestu je však zjednodušena, omezuje se na konstatování, že svět nestojí za nic a že oba sympatičtí hrdinové se právem bouří proti zavedenému společenskému řádu. Skutečnost, že zabíjejí, je druhořadá. Krutost, s jakou byli nakonec zlikvidovaní, jim nakonec ještě získává sympatie diváků... Bonnie a Clyde jsou ve filmu usměvaví, lehkomyslní, možná i dětinští, rozhodně jsou však obdařeni velikým osobním kouzlem. Zabíjejí jakoby neúmyslně a neradi. Jak je nemít rád, jak je nelitovat, když tak mladí nesmyslně zemřou. Odtud je jen krůček ke chvále a identifikaci. Tento film patří k významným dílům světové kinematografie. Kritika právem ocenila formální dokonalost tohoto díla, ale v hodnocení ideového vyznění snímku se často rozcházela.

Film je v původním zněním s titulky.