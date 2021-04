Zábavné in-line bruslení v Monkey’s Gym

Baví vaše děti in-liny? Přihlaste je do kurzů bruslení, kde se vše naučí pod dohledem zkušených instruktorů z dětských tělocvičen Monkey’s Gym, a navíc si užijí spoustu zábavy!

Zkušení instruktoři z profesionálních dětských tělocvičen Monkey’s Gym zahajují tolik očekávané a oblíbené kurzy in-line bruslení. Jsou určeny všem dětem od 4 let, začátečníkům i pokročilým. Cílem kurzu je provést děti prvními krůčky na bruslích, případně zdokonalit to, co již umí. Každá lekce začíná rozcvičkou na bruslích. Děti se nejdříve učí na bruslích stát a ťapat. Postupně se při bruslení osamostatňují a zkouší jezdit samy. Pro snazší učení nechybí ani spousta vhodných pomůcek, které je nadchnou. Instruktoři do výuky zařazují také jízdu mezi kužely, střelbu na bránu a jiné hry, aby děti bruslení od počátku hlavně bavilo.

Kapacita kurzů je zatím velmi omezená, proto neváhejte s přihlášením. Kurzy se konají na pobočce Monkey’s Gym – v Galerii Harfa na Praze 9. Svačina a pitný režim jsou zdarma!

Praktické informace:

Místo konání: střecha OC Galerie Harfa, Praha 9

Předchozí rezervace je nutná na: https://monkeysgym.webooker.eu/Actions, e-mailem info@monkeysgym.cz či telefonicky 775 16 16 11.