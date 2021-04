LIVE stream - Karpatský thriller on-line premiéra

„To jsou ta strašná devadesátá léta.“

Až dosud jsme se uvádění titulů z našeho repertoáru v on-line prostředí vyhýbali, nicméně vzhledem k tomu, co všechno se za poslední rok (ale i týden) stalo, tak si myslíme, že by náš Karpatský thriller už měl spatřit světlo světa - byť jen na jeden večer. K vidění totiž bude především u nás v divadle, jakmile to půjde.

Slovenské dokumentární drama Karpatský thriller vychází ze skutečné korupční kauzy z 90. let. Hlavní hrdince se dostane do rukou materiál odhalující korupci na těch nejvyšších místech státního aparátu. Když se pokusí se celou kauzu zveřejnit, narazí na špinavé praktiky nejmenované nadnárodní firmy, která se ji pokusí nejprve společensky zdiskreditovat a později i vydírat a zastrašovat. V režii významného slovenského režiséra Romana Poláka vás čeká hořce zábavné politické divadlo, v němž je místo pro satiru i pro grotesku, kterému budou naši diváci jistě velmi dobře rozumět, protože slovenské poměry se od těch našich nijak zvlášť neliší. Hru uvádíme v české premiéře.

Záznam inscenace vznikl ve spolupráci se studenty a pedagogy Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě.

LIVE stream

UNA: Viktória Pejková

ZUNA: Zuzana Truplová

NAĎA / LIŠTIČKA: Tereza Cisovská

DŽONY MICHALIDES: Jan Chudý

DEUS EX MACHINA / HARLEKÝN / SENZIBIL / DOKTOR: Michal Čapka

BUBO / BRAŇO BUBÁK: Milan Cimerák

FONUNDCU: Marek Cisovský

HARMATA / AGENT: Adam Langer

HLAVATÝ / AGENT: Josef Kaluža

HROBNÍK: Vladislav Georgiev