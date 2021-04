Venkovní výstava 30 let svobodné kultury, která bude od 26. 4. do 24. 5. v ulici Na Příkopě blízko Václavského náměstí, vznikla jako reakce na nekončící období zavřených koncertních sálů, klubů, výstav, divadel, kin, zrušených festivalů, koncertních turné a společenských akcí, které nás léta obohacovaly, vzdělávaly a přinášely radost. Výstava chce připomenout, že kultura patří do našich životů a je vyjádřením naší svobody. Výstavu realizovala agentura JVS GROUP jako zakládající člen Asociace promotérů a producentů APPOK ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří.

Výstava zve návštěvníky na cestu plnou emocí i vzpomínek, kterou Česká republika zažila od pádu železné opony. Kultura je nedílnou součástí života a pro mnohé z nás je také obživou a posláním. Protože výstavu připravila společnost JVS GROUP spolu s Asociací promotérů a producentů APPOK, obsahuje hlavně koncertní, výstavní, klubové a festivalové události, které jim jsou nejbližší. A ČTK na ni dodala skvělé dokumentární fotografie.

Výstava je součástí apelu na vládu ČR, ve kterém asociace APPOK prosí vládu o zveřejnění jasných podmínek, za kterých se lidé pracující v kultuře mohou vrátit zpět k svému řemeslu a kulturu zase oživit.