LIVE stream - Horní Počernice černobíle

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, máme pro vás výzvu roku. Pokuste se zachytit emoce a náladu Horních Počernic pomocí černobílé fotografie! Nejzajímavější fotografie vybrané komisí budou vystaveny v měsíci červenci 2021 ve formátu A3 v Kočárovně Chvalského zámku.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 13 do 100 let. Výherci získají nabité karty do obchodního centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je 16. května 2021. V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasednou i profesionální fotografové.

Velikost fotografií: ideálně 3 500 pixelů na kratší straně, minimálně však 1 750 pixelů na kratší straně. Jeden autor může zaslat nejvýše 5 fotografií.

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) na adresu: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku.