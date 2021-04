Čarodějnice

Největší počernická událost roku si v roce 2019 připsala na své konto již 30. ročník své historie! Pandemická situace zatím nepřeje akcím, na nichž bychom se mohli společně potkávat a slavit v takovém počtu. Alespoň si tedy připomeňme, jak šel čas s tímto kulturním svátkem díky fotogalerii na Chvalské tvrzi. Najdete ji po celý měsíc ve venkovním prostoru v blízkosti tradičního ohniště. Na každého, kdo se na některé z „historických“ fotografií najde, čeká povzbudivá odměna. A kdo si bude chtít pořídit fotografii aktuální a třeba i soutěžit o top čarodějnické foto na zámeckém facebooku, může k tomu využít stylizované zákoutí. Vlastní maskovací aranžmá bude pro úspěch v soutěži velkou výhodou.

Upozorňujeme, že v den tradičních čarodějnic, v odpoledních hodinách, se v prostorách Chvalské tvrze mohou objevit i osoby vzezření podivného, netřeba však přivolávat pořádkové služby.

A ani na děti se v souvislosti s posledním dubnem nezapomnělo: v termínu od 23. 4. do 2. 5. jsou zvány rodinným a komunitním centrem Mumraj k tematické venkovní hře napříč Počernicemi s názvem „Čarodějnická škola s Jaruškou“.

Součástí fotogalerie na Chvalské tvrzi bude i přehled kulturních akcí, připravovaných do konce roku 2021 organizátory z celé hornopočernické komunity. A to by mohlo být povzbuzením úplně pro všechny. Něco se chystá a je na co se těšit!