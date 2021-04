Putovní hra s Ohnivkou aneb 10 let přátelství se zámeckou vílou

Nechce se tomu ani věřit, ale je to již přesně 10 let, co jsme se na zámku spřátelili s vílou Ohnivkou. Zpočátku nezbedná a trochu nedůvěřivá osůbka se za ty roky stala součástí zámecké družiny a také tváří výstav a akcí pro děti. Někteří ji znáte z komiksu v Hornopočernickém zpravodaji a jiní možná i na živo. Když jsme se jí ptali, co by si přála k tomuto hezkému výročí, překvapila nás svou odpovědí. Ráda by totiž navštívila místa, o kterých je zmínka v zámecké historii. Znovu jsme proto poctivě prostudovali dějiny Chvalského zámku a našli spoustu krásných míst v Praze ale i jinde v Čechách, která nás historicky propojují a jsou zároveň skvělým tipem na výlet.

Chtěli byste je také poznat? Zveme vás k této putovní oslavě s vílou Ohnivkou a představujeme vám výletní místa i s historickým dovětkem:

Putovní-hra-s-Ohnivkou_herní-plán

Putovní hra s Ohnivkou_Mapa

A pozor! Na všechny, kterým se podaří navštívit alespoň 5 míst a poslat o tom zprávu víle Ohnivce doplněnou o fotografie či pohlednice, čeká překvapení naší zámecké víly. První výletníci budou mít navíc šanci na těchto procházkách či výletech najít některý z 50 kamínků s portrétem víly Ohnivky z dílny našich zámeckých výtvarníků.