LIVE stream - Společný projekt 13 českých divadel: Vitamín D

Divadelníci z nejrůznějších koutů celé republiky se spojili v unikátním, společném projektu, který všem divákům umožní být při tom. Zástupci třinácti divadel od Chebu až po Ostravu si vymysleli společnou kreativní výzvu, v rámci které každý zúčastněný soubor během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledky tohoto adrenalinového maratonu budou odvysílány 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Jedná se o společnou výzvu, která v českém divadelním prostoru nemá obdoby.

K projektu se připojilo těchto třináct divadel: Divadlo A. Dvořáka Příbram, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Mír Ostrava, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Městské divadlo Kladno, Městské divadlo Mladá Boleslav, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Naivní divadlo Liberec, Východočeské divadlo Pardubice a Západočeské divadlo v Chebu společně s činohrou Karlovarského městského divadla.

Jak již bylo uvedeno, premiéra všech inscenací proběhne 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Záznamy všech inscenací pak budou na internetu k vidění ještě nejméně deset dnů, aby diváci měli větší šanci vše zhlédnout.

Dramaturg činohry DFXŠ v Liberci Jiří Janků k celému projektu prozradil: „Přípravy celé akce v tuto chvíli vrcholí a všichni společně věříme, že se nám vše podaří dotáhnout ke zdárnému konci. Velmi nás těší vzájemná soudržnost, a budeme moc rádi, když se pocit sounáležitosti přenese také na naše diváky. Věříme, že se jich připojí co nejvíce, protože celý projekt je určený především pro ně. Budeme moc rádi, když budou hlasovat, my ale celou akci vnímáme tak, že hlas pro jednoho je hlasem pro všechny a naším společným přáním je hlavně to, aby bylo diváků co nejvíce.“