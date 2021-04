Tradiční suroviny a jídla našich předků┇Webinář

Kuchyně nebyla pro naše předky jen prostorem, kde společně zasedali ke stolu, ale i posvátným místem opředeným zvyky, obřady, ba dokonce pověrami. Jaká aromata provoňovala pradávné domácnosti v běžné dny a co nesmělo chybět na svátečním stolu?

Jaké suroviny tvořily základ jídelníčku našich předků? Co všechno z kulinářské kultury musela ovládat vdavekchtivá děva a jaké móresy platily u stolování? Nahlédněte do receptářů prababiček a ponořte se do jedinečné historie lidové kuchyně! Významná etnoložka a historička, Katarína Nádaská, nám již tradičně ve své fascinující online přednášce hlubokou lžící naservíruje bohatou kaši informací. Dozvíme se, kdo vymyslel svačinu, seznámíme se s historií tradičních jídel, a povíme si nejen o archaických surovinách a plodinách, které se u nás v minulosti pěstovaly a stálo by za to je obnovit, ale také o starých odrůdách ovoce nebo o bylinkách a jedlých květinách, jež naši předci hojně využívali. Mgr. Katarína Nádaská, PhD. je oceňovaná slovenská etnoložka a historička, která se specializuje na náboženskou etnologii, etnomedicínu, magii a démonologii, středoevropské kontexty lidové kultury a vizuální antropologii. Vystudovala obor etnologie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracovala nejen na své alma mater, ale i na dalších univerzitách. Absolvovala vícero vědeckých stáží na evropských univerzitách, pracovala jako kurátorka a literární historička v Muzeu města Bratislavy i jako odborná vědecká pracovnice v Divadelním ústavu v Bratislavě. V současnosti působí jako odborná pracovnice v samosprávě, věnuje se historickému poradenství pro oblast masmédií a filmu, přednáší na vícero univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou vícera monografií, vědeckých studií a popularizačních článků, a také je spoluautorkou etnologických filmových dokumentů.