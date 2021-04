Jak řešit konflikty s dětmi | Webinář

Méně hádek, méně bojů, méně zuřivých scén, lží a následných trestů. To je snem každého rodiče, který by si za dennodenní zvládání projevů nejrůznějších dětských emocí, od hněvu a frustrace až po zklamání a zoufalství, často zasloužil Nobelovu cenu za mír. Dá se přenést do vztahu s dítětem víc harmonie, a přitom se vyhnout přílišným ústupkům? Jak naslouchat potřebám dětí tak, aby byly ochotné s rodičem otevřeně hovořit? A jak s nimi hovořit tak, aby byly ochotné naslouchat? Jak pomoct dítěti přistupovat k vlastním problémům kreativně a s ohledem na druhé? Poznejte principy efektivní výchovy a naučte se řešit konflikty tak, aby nikdo nezůstal poražený!

Psychoterapeut a lektor komunikačního programu „Parent Effectiveness Training“, Jan Vávra, nám v informativním online semináři srozumitelně a názorně přiblíží postupy, jak komunikovat s dětmi, posílit spolupráci v rodině a řešit problémy efektivně a hlavně společně. Mgr. Jan Vávra je psychoterapeut, andragog a certifikovaný lektor komunikačního programu "Parent Effectiveness Training”. Od roku 2009 působí v soukromé poradenské praxi, kde se věnuje klientům individuálně, skupinově, ale i prostřednictvím seminářů a kurzů. Je absolventem andragogiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a systematického čtyřletého výcviku v Gestalt terapii. V současnosti se zabývá vzděláváním rodičů a učitelů a empatickou komunikací s dětmi. Je zástupcem Gordon training international pro Českou republiku a Slovensko a spoluautor kurzu a podcastu Rodičovská posilovna s psycholožkou Ivanou Štefkovou a online kurzu Rodičovství jako cesta (s dětskou psycholožkou a manželkou Alenou Vávrovou).