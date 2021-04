LIVE stream - Pan Panpán

V neděli 25. dubna v 17 hodin představí Divadlo loutek Ostrava novou autorskou hru Václava Klemense Pan Panpán.

Námět na hru vznikl na jaře 2020 v období první vlny pandemie. Z potřeby hledat v nastalých a nečekaných omezeních něco pozitivního vzešel nápad na původní pohádkovou grotesku s ústřední postavou pana Panpána. To je úplně obyčejný pán žijící svůj úplně všední život plný stereotypů. Jednoho rána si jako obvykle pustí televizi, aby si poslechl předpověď počasí, a místo oblíbené moderátorky počasí, do které je zamilovaný, se objevuje hlášení, které oznamuje zákaz vycházení. „Pan Panpán neodejde do práce jako každý den, zůstane doma. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil realizovat. Nastává zvláštní a výjimečný čas, ve kterém Panpán přijímá výzvu vydat se na cestu za svým snem. Jeho odhodlání a představivost dokážou prolomit stěny uzavřeného bytu. A Panpán se ocitá na cestě za svou princeznou, za slečnou z předpovědi počasí,“ dokresluje děj režisér a autor v jedné osobě, umělecký šéf DLO Václav Klemens.

Premiéra proběhne od 17 hodin na Youtube kanále DLO a diváci se mohou dívat zdarma nebo si zakoupit dobrovolnou vstupenku.