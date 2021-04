Signal Festival - světelná instalace na Výstavišti

Signal Festival se vrací do veřejného prostoru Prahy. Na počest mezinárodního Dne Země umístil do areálu holešovického Výstaviště Praha instalaci The Room of Change od italského studia Accurat, která sleduje změny životního prostředí na planetě Zemi. Festival tak navazuje na linku palčivých environmentálních témat, kterou započal v loňském roce.

Instalace bude přístupná od 22. do 28. dubna 2021 vždy od 12.00 do 24.00 hodin na Bruselské cestě Výstaviště, nedaleko nového dětského hřiště. Organizátoři tak zahajují po měsících nejistoty pravidelné celoroční aktivity, které vyvrcholí říjnovým festivalem.