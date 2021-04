Django Django v Praze

Britská experimentální indie čtveřice Django Django míří do Prahy! Toužíte uniknout od beznaděje, života na malém městě anebo se zasněně vypravit mimo planetu Zemi? Tohle je hudba pro vás. Od jejich debutového, na Mercury Prize nominovaného eponymního alba, až současnou tvorbu, Django Django nikdy neslevili ze svých vysokých nároků.

The Guardian je označil jako indie alchymisty skládající téměř dokonalou hudbu, kterou definuje její eklektický styl, který posouvá hranice experimentálního art popu. Neméně odvážné je tedy i jejich letošní album Glowing in the Dark, na kterém se podílela i Charlotte Gainsbourg.